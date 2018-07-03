"أمير الشمالية" يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم, اللواء جعيدان بن متعب الحميداني بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لشرطة منطقة الحدود الشمالية.

وقدم أمير منطقة الحدود الشمالية, التهنئة للواء الحميداني, راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.