"البيئة" ترفع الحظر عن استيراد البصل من مصر

بعد أن طبّقت الإجراءات والشروط في منظومة الفحص

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد البصل من جمهورية مصر العربية بعد أن كانت فرضته بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440هـ بسبب وجود نسب أعلى من المسموح بها عالميًّا من متبقيات المبيدات.

وأوضحت الوزارة صدور قرارها برفع الحظر بعد أن طبّق الجانب المصري عددًا من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمتابعة، التي تكفل ضمان سلامة صادرات الخضار والفاكهة المصدرة للمملكة.

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26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 07:10 PM

بعد أن طبّقت الإجراءات والشروط في منظومة الفحص

"البيئة" ترفع الحظر عن استيراد البصل من مصر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر عن استيراد البصل من جمهورية مصر العربية بعد أن كانت فرضته بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440هـ بسبب وجود نسب أعلى من المسموح بها عالميًّا من متبقيات المبيدات.

وأوضحت الوزارة صدور قرارها برفع الحظر بعد أن طبّق الجانب المصري عددًا من الإجراءات والشروط في منظومة الفحص والمتابعة، التي تكفل ضمان سلامة صادرات الخضار والفاكهة المصدرة للمملكة.

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