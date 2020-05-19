الأردن: 20 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 649 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 649 إصابة.

وبحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، فقد توزعت حالات الإصابة الجديدة على النحو التالي "14 حالة مخالطة لحالة إيجابية أُعلن عنها سابقاً، و 3 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، واثنان أجانب ، وحالتان لأردنيين عائدين من الخارج، وحالة لممرض يعمل في مركز صحي على معبر حدودي".

وأضاف "جابر": شفيت أربع حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 424 حالة.