شاهد.. أمطار متوسطة على الطائف... و"المدني" يحذر

شملت عدداً من الأحياء السكنية وطريقي "السيل والرياض"

شهدت محافظة الطائف، عصر اليوم، هطول أمطار متوسطة، شملت عدداً من الأحياء السكنية وطريقي "السيل والرياض" وصولاً إلى الحوية شمال المحافظة.



ورصدت عدسة "سبق" بعض الصور، في ظل وجود الجهات الأمنية بالميدان، لمباشرة أي بلاغ طارئ.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب مشددة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.