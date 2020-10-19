روسيا تسجل 15982 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات وصل إلى 1.415.316 إصابة

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 15.982 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و179 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.415.316 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.366 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.075.904 حالات.