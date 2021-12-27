ليلة العمر تحولت لكابوس.. شاهد ما حدث لعريس في الطريق إلى حفل زفافه

رصد مقطع فيديو، جرى تصويره في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، قطاع طرق مسلحين يهاجمون عائلة، ويسرقون أغراضها الثمينة أمام مرأى الجميع.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لصوصًا اعترضوا، يوم 10 ديسمبر، طريق عريس كان في طريقه إلى حفل زفافه، وأجبروه على التخلي عن ساعة "رولكس" الخاصة به، إلى جانب بعض الأغراض الثمينة الأخرى.

وكان العريس برفقة أربعة من أفراد أسرته، قبل أن يهاجمهم اللصوص الثلاثة، الذين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعية، ثم هددوهم بأسلحة بيضاء، وطالبوهم بتسليم أغراضهم.

وأوضح المصدر أن عناصر الشرطة نجحت في إلقاء القبض على العصابة، التي كانت موضوع بحث في أكثر من 10 عمليات سطو، وقعت منذ أكتوبر الماضي، حيث قاموا في إحدى المرات بسرقة ساعتي "رولكس" يبلغ ثمنهما حوالي 37 ألف دولار.

وقالت مفوضة شرطة فيلادلفيا دانييل أوتلاو: "تم اعتقال اللصوص الثلاثة يوم الخميس، واعترفوا بتنفيذ جرائم سطو أخرى في الأحياء الراقية بالمدينة"، وكاشفة أن عمر أحدهما 22 عامًا، فيما يبلغ الآخران 19 عامًا فقط.

وتأتي الجريمة فيما يحذر مراقبون من أن فيلادلفيا تشهد "أزمة خروج عن القانون"، بعد ارتفاع عمليات السطو بنسبة 27 بالمائة منذ عام 2020، وتحطيم جرائم القتل الرقم القياسي هذا العام.