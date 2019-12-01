موجز "سبق": زيارة تاريخية لولي العهد للإمارات.. واكتتاب الأفراد في "أرامكو" يفوق المعروض

السعوديون يجددون البيعة للقيادة الرشيدة.. وأفراح استثنائية بتتويج الهلال بطلاً لدوري آسيا

بمهنيتها الرصينة في سرعة النقل والمتابعة الدقيقة، وضعت "سبق" قراءها في أجواء الأحداث المهمة، التي حفل بها الأسبوع الماضي، ومنها الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي وصفتها الأوساط السياسية بالتاريخية، والتي ترأس خلالها الوفد السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تمخض عن توقيع أربع مذكرات تفاهم، واستعراض سبع مبادرات إستراتيجية، كما شهد الأسبوع مظاهر فرح استثنائية عمت المملكة على مدى أيام، ابتهاجًا بتتويج فريق الهلال السعودي بكأس دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على مضيفه الياباني أوراوا ريد دايموندز بهدف دون رد.

ومن الأحداث المهمة التي حفل بها الأسبوع أيضًا، انتهاء المهلة المخصصة لاكتتاب الأفراد في أسهم شركة أرامكو، وبلوغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، ما يعني تجاوز اكتتاب الأفراد للمعروض الذي كان محددًا بمليار سهم، وصدور قرار من وزير العمل بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان على مرحلتين، وموافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، ومسارعة المواطنين والمسؤولين إلى تجديد البيعة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

فوز الهلال

واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، بتتويج فريق الهلال السعودي بكأس دوري أبطال آسيا 2019، محرزًا لقبه الأول في البطولة بنظامها الجديد والثالث في تاريخه، بعدما تغلب على مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف دون رد ليثأر من منافسه، الذي حرمه من لقب البطولة في عام 2017، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سايتاما 2002 في سايتاما اليابانية في إطار مباراة الإياب من نهائي المسابقة، وإثر الفوز بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وعقب المباراة أيضًا حصل لاعب الهلال، الإيطالي "جيوفينكو" على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ونظيره الياباني "أوراوا"، بعد أن أسهم في تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا، وبمناسبة الفوز أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تقديم خصم 50 في المائة على البوليفارد وجميع مرافقه.

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وأبرمت الأحد أيضًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم خماسية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، بغرض تأسيس شراكة تهدف إلى رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساس يصل إﻟﻰ 35982 وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ حتى 2021، فيما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عددًا من الإنذارات لبعض مقدمي الخدمات البريدية؛ نظير مخالفتهما لوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي أعلنت عنها الهيئة أخيرًا.

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تملك العقار

وصدرت الاثنين التوجيهات العليا بتنظيم تملّك العقار ومنع المحاكم من استقبال طلبات التملك، استنادًا إلى الأحياء أو وضع اليد والطلبات التي لم يصدر بها صك؛ على أن تقوم لجنة أراضي الدولة - بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد القواعد واللوائح، وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، وبينما استقبل الملك سلمان الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه، أرجأ مجلس الشورى التصويت على مقترح السماح لبعض الفئات من الموظفين الحكوميين بالعمل الخاص؛ وذلك بعد مناقشتها، وشهد المقترح مداخلات عديدة من الأعضاء وأُجِّل التصويت للنظر في المداخلات.

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وشهد يوم الاثنين أيضًا زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى معرض الرياض للسيارات في الجنادرية، وتفقد بعض أجنحة المعرض والاطلاع على بعض السيارات والدراجات النارية في الحلبة المخصصة لها، وبينما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، على مرحلتين: الأولى تستهدف توطين 25 في المائة، وذلك بدءًا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، والثانية تستهدف توطين 30 في المائة بدءًا من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ.

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احتشاد جماهيري

ومواصلة للتعبير عن أجواء الفرح التي عمت المملكة، احتفت هيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز الفيصل، مساء الاثنين، بالإنجاز القاري الذي حققه فريق الهلال الأول لكرة القدم وذلك من خلال حفل ضخم نظمته الهيئة اليوم في ميدان الدرعية، حيث احتشدت الجماهير منذ وقت مبكر لحضور الحفل، بعدما انتقل لاعبو الهلال عبر حافلة مكشوفة ومجهزة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مقر الحفل، وعلى الصعيد السياسي، أكد وزراء الخارجية العرب خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم بشأن فلسطين، رفضهم القاطع وإدانتهم للموقف الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفوه بالتحول المؤسف الذي يقوض حل الدولتين.

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ووافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين على تعديل المادتين 55 و56 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، كما وافق على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وبينما طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة من السنة الرابعة للدورة، المنعقدة في اليوم نفسه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بسرعة تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بما يتناسب مع التحول الإستراتيجي للمؤسسة، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

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زيارة تاريخية

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، مثمنًا تطوير الدارة لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم، التي تقدم تراث الوطن وتاريخه بأسلوب تربوي متميز، فيما وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية السادسة من السنة الرابعة للدورة السابعة على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، كما وافق على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية.

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وفي زيارة وصفتها الأوساط بالتاريخية، وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الإمارات وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وشهدت الزيارة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي رأس ولي العهد الجانب السعودي فيما رأس الجانب الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ثم أعقب الاجتماع توقّيع الطرفين أربع مذكرات تفاهم جديدة في مجال الثقافة والصحة، والفضاء والأمن الغذائي، وسبع مبادرات إستراتيجية، تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبلدين. كما حظيت فعاليات الزيارة بمتابعة رواد شبكات التوصل الاجتماعي.

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إقبال الاكتتاب

وشهدت البنوك الخميس عبر وسائطها إقبالاً على الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو"، بعد بدء صرف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي، وبدء صرف رواتب بعض موظفي بعض الشركات، باعتبار أن أسهم "أرامكو" ذات موثوقية عالية، وذلك في اليوم الأخير من الفترة المخصصة للاكتتاب في السوق المحلية، وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال" عن نتائج اكتتاب شريحتي الأفراد، وقد بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال الفترة 4.172.815 مكتتبًا، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.191.586.430 سهمًا.

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وفي اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى الإمارات، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر زعبيل في دبي، وشهد اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما زار ولي العهد معرض إكسبو 2020 في مدينة دبي، وعقب الزيارة أعرب ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تشرفه بمرافقة الأمير محمد بن سلمان إلى المعرض، مؤكدًا أن المشاركة السعودية في الحدث تمثل قيمة وأهمية كبيرتين؛ لما تتمتع به المملكة من ثقل نوعي وإستراتيجي.

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ذكرى البيعة

وأعلن الجمعة عن بلوغ عدد المكتتبين الأفراد بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال، وهو ما يعني أن اكتتاب الأفراد تجاوز المعروض المحدد بمليار سهم مخصصة للأفراد، كما أعلن في اليوم نفسه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، إطلاق النسخة الثالثة من مسَرِّعة "مسك 500" لتقديم خدمات الدعم والمساندة لمشروعات الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أن يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للرياضة.

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وفي ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، سارع المواطنون والمسؤولون السبت إلى تجديد البيعة للقيادة الرشيدة، إذ رفع أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة للملك سلمان، كما رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ، باسمه واسم منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، فيما أكد الفريق الركن فهد بن تركي قائد القوات المشتركة للتحالف؛ أن الوطن والمواطنين من عسكريين ومدنيين ومقيمين يحتفون بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والولاء لولاة الأمر.

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وعلى صعيد الأحداث الدولية، وفي تطور متوقع لكنه مهم، قدم رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، استقالته رسميًا إلى برلمان العراق، السبت، داعيًا البرلمان إلى اختيار بديل له في رئاسة الحكومة بشكل سريع، موضحاً أنه بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلت إلى نقطة النهاية، فيما واصل المحتجون في الناصرية وغيرها من المدن العراقية مظاهراتهم بغية الضغط لتحقيق مطالبهم الإصلاىحية.

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