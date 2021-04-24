"الملك سلمان للإغاثة" يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في موريتانيا

جرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في عدة مقاطعات استفاد منها 1.434 فردًا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية موريتانيا الإسلامية.

وجرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في مقاطعات نواكشوط، وعرفات، وتيارت، استفاد منها 1.434 فردًا.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا الشقيقة.