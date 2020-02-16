"القرني" يبدأ عمله في "حلول النخبة" للموارد البشرية

باشر مشاري بن علي القرني، اليوم، عمله في شركة "حلول النخبة" للموارد البشرية.



وقدّم "القرني" شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للشركة، مسفر الوادعي، على إتاحة الفرصة لانضمامه لأسرة "حلول النخبة"، متعهدًا بأن يبذل قصارى جهده، والعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه بالشركة؛ لتطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.



وتعد "حلول النخبة" إحدى الشركات الوطنية الرائدة، في مدينة الرياض، المتخصصة في مجال الاستشارات، والتقييم والتدريب وتطوير الموارد البشرية.