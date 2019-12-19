سفارة المملكة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين من زلزال آوموري

دعت إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المتعلقة بالكوارث

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة المواطنين السعوديين جراء الزلزال الذي وقع في محافظة أومري بقوة 5.5 درجة، ودعت إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات اليابانية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": وقالت عبر حسابها في "تويتر": تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Aomori (بقوة 5.5)، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 - 0335895242

وكان قد ضرب زلزال بلغت شدته المبدئية 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان، اليوم الخميس، دون أن يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج المد العاتية (تسونامي).

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قولها: "إن مركز الزلزال يقع قبالة الساحل الشرقي لمحافظة آوموري على عمق نحو 50 كيلومتراً".

وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يتألف من 7 درجات في أجزاء من محافظة آوموري.