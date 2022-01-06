بالفيديو.. "التحالف" ينشر أدلة تثبت تواجد عناصر من ميليشيا الحوثي في معسكر السوادية بالبيضاء

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أدلة تثبت تواجد عناصر من ميليشيا الحوثي في معسكر السوادية بالبيضاء.

هذا ويعقد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي مؤتمراً صحفيًا، يوم السبت القادم، عند الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، يعرض فيه أدلة الاستخدام العسكري للحوثيين لميناءي الحديدة والصليف، وأكد "التحالف"، أن ميناء الحديدة أصبح مركزًا لتهريب وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.

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