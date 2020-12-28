بعد سماح هيئة الطيران المدني.. الخطوط الباكستانية تعلن استئناف رحلاتها للمملكة

تشغيل الرحلات في اتجاه واحد مع اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تفشي كورونا.. بدءاً من اليوم

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية، استئناف الرحلات إلى السعودية بدءاً من اليوم الإثنين، لإعادة رعاياها بعد أن سمحت الهيئة العامة للطيران المدني لغير السعوديين بالمغادرة، ولشركات الطيران الأجنبية بتشغيل الرحلات الجوية.

وذكر المتحدث باسم الخطوط الباكستانية، أنه سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد وهو نقل الباكستانيين الراغبين في العودة من السعودية.

وسمحت الهيئة العامة للطيران المدني للناقلات الجوية الأجنبية، بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.