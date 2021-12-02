شاهد.. قبلة وفاء تلخص فرحة شاب بالفوز بمهرجان الإبل

فردية "الدوسري" حققت المركز الأول في فئة "المجاهيم"

عبر الشاب متعب مبخوت الدوسري عن فرحته بتحقيق فرديته "المنتلة" المركز الأول في شوط بكار المفاريد لفئة المجاهيم، طابعاً قبلته على جبين والده الذي كان يؤازره خلال فترة المنافسة.

وشهد اليوم الثاني من منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة مسابقات مفاريد المجاهيم، تنافس فيها خمسة ملاك وصلت فردياتهم إلى المرحلة النهائية.

وقال الشاب متعب الدوسري: تعود مشاركة المنتلة للمرة الأولى في سباقات الإبل، مشيرًا إلى أن قيمتها السوقية وصلت إلى أكثر من مليوني ريال بعد إعلان نتيجة تأهلها لمرحلة التحكيم النهائي.

وعن قصة صفقة الفردية وامتلاكها؛ أوضح أنه قد اشتراها في عمر الشهر، متوسمًا خيراً بمنظرها مدركًا أسرار جمالها نتيجة خبرته في المجال.