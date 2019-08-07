اجتماعات متواصلة لقيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج

لمعرفة التدفق المروري ورصد حركة المشاة والحالة الأمنية

عقدت قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج، عددًا من ورش العمل والاجتماعات والجولات الميدانية منذ يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وتتواصل حتى الآن، في مقر قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج في مشعر عرفات ومقار الجهات المشاركة والحرم المكي الشريف، وبعض المواقع في المشاعر المقدسة.

وشارك في الورش ضباط من قيادة المتابعة الجوية وشرطة العاصمة المقدسة وقيادة تنظيم المشاة والمرور ودوريات الأمن، وممثلون لجمعية الكشافة العربية السعودية.

وشهدت الورش استعراض الخطط والمهام الميدانية، ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك؛ للاستفادة من تقنيات الرصد الجوي لمعرفة الصورة الجوية للحركة المرورية وحركة المشاة والحالة الأمنية، وتلقّي الملاحظات ومعالجتها فورًا؛ وذلك لسلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم.

وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذًا لتوجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وسعادة قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني، ومتابعة من مساعد قائد قوات أمن الحج للمتابعة الجوية العقيد عبدالله بن إبراهيم العبدالوهاب؛ لتحقيق الانسجام والتكامل بين كافة أفرع قوات أمن الحج والجهات المساندة والمشاركة.