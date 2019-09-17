بأمر الملك .. المهندس العمري مستشارًا لوزير الشؤون البلدية والقروية

"العمري" مستشارًا لوزير الشؤون البلدية والقروية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أمرًا بتكليف ‏المهندس محمد بن عبد الهادي العمري ‏أمين منطقة المدينة المنورة، مستشارًا لوزير الشؤون البلدية والقروية.

وقال المهندس محمد العمري: بفضل الله سبحانه ثم بدعم معالي الوزير وبناء على رغبتي، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتكليفي مستشارًا لوزير الشؤون البلدية والقروية. ....كل الشكر والتقدير للجميع وأسأل الله العون والتوفيق في المهمة القادمة.