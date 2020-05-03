عسير.. مدارس طلائع المستقبل تحتفي بخريجاتها "عن بُعد"

بحضور قائدة المدارس والمعلمات والإداريات وعدد من المشرفات

احتفلت مدارس طلائع المستقبل العالمية بأبها بخريجات المدارس من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال "عن بُعد" عبر منصة "Zoom”، وذلك بحضور قائدة المدارس سهام القحطاني، والمعلمات، والإداريات، وعدد من المشرفات.

واختُتم الحفل بمداخلات عدد من الخريجات، عبَّرن خلالها عن سعادتهن بهذا الاحتفال، فيما قدمن شكرهن لإدارة المدارس والمعلمات على ما تم تقديمه لهن خلال مسيرتهن العلمية والتعليمية. ‫

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 11:23 PM

بحضور قائدة المدارس والمعلمات والإداريات وعدد من المشرفات

عسير.. مدارس طلائع المستقبل تحتفي بخريجاتها "عن بُعد"

بندر آل عوض

عسير

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احتفلت مدارس طلائع المستقبل العالمية بأبها بخريجات المدارس من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورياض الأطفال "عن بُعد" عبر منصة "Zoom”، وذلك بحضور قائدة المدارس سهام القحطاني، والمعلمات، والإداريات، وعدد من المشرفات.

واختُتم الحفل بمداخلات عدد من الخريجات، عبَّرن خلالها عن سعادتهن بهذا الاحتفال، فيما قدمن شكرهن لإدارة المدارس والمعلمات على ما تم تقديمه لهن خلال مسيرتهن العلمية والتعليمية. ‫

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