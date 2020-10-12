وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي

أعرب عن سعادته بالحرص على تنمية الشراكة المهمة بين الجانبين

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم، حواراً موسعاً وبنّاءً مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال إفطار عمل في لوكسمبورج.

وقال الأمير "فيصل" عبر حسابه في تويتر: للمملكة شراكة عميقة ومهمة مع الاتحاد الأوروبي، وأنا سعيد بما لمسته من حرص على تنمية تلك الشراكة.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 12:27 PM

أعرب عن سعادته بالحرص على تنمية الشراكة المهمة بين الجانبين

وزير الخارجية يجري حواراً موسعاً مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم، حواراً موسعاً وبنّاءً مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال إفطار عمل في لوكسمبورج.

وقال الأمير "فيصل" عبر حسابه في تويتر: للمملكة شراكة عميقة ومهمة مع الاتحاد الأوروبي، وأنا سعيد بما لمسته من حرص على تنمية تلك الشراكة.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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