إسرائيل توقف العمل بمحطة تمار للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخها باتجاهها

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل قررت وقف العمل بمحطة تمار للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، بعد إطلاق حماس صواريخ باتجاهه، طبقاً لقناة "كان" العبرية.

وأعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد عن شنها هجومًا جديدًا على مستوطنتين وموقعين عسكريين إسرائيليين في غلاف قطاع غزة.

وذكرت "سرايا القدس" عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام" أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على كيبوتس نير إسحاق وعاودت قصف كيبوتس نحال العوز بعدد من قذائف الهاون.

كما أكدت "سرايا القدس" لاحقًا أنها استهدفت برشقة صاروخية قاعدة أميتاي وسرية للواء جولاني داخل موقع كوسوفيم العسكري.