إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 08:48 PM

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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