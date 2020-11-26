"الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام "

نشرت عدداً من الصور والفيديوهات للوزارة وقطاعاتها

دشّنت وزارة الداخلية مؤخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستقرام".

ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها.