"الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام "

نشرت عدداً من الصور والفيديوهات للوزارة وقطاعاتها

دشّنت وزارة الداخلية مؤخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستقرام".

ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها.

0

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 04:02 PM

نشرت عدداً من الصور والفيديوهات للوزارة وقطاعاتها

"الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام "

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 496

دشّنت وزارة الداخلية مؤخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستقرام".

ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020