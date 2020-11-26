"الداخلية" تدشّن حسابها الرسمي على "إنستقرام "

دشّنت وزارة الداخلية مؤخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستقرام".
ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها.
نشرت عدداً من الصور والفيديوهات للوزارة وقطاعاتها
دشّنت وزارة الداخلية مؤخراً حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستقرام".
ونشرت الوزارة من خلال الحساب https://instagram.com/moisaudiarabia?igshid=r3nrgkxw46nh عدداً من الصور والفيديوهات القديمة والحديثة للوزارة وقطاعاتها.