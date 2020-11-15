12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مكة المكرمة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة تعافٍ وحالتي وفاة.

وبهذه الأرقام يصبح إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 34371 حالة، بينها 33245 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و854 حالة وفاة.



وتبقى 272 حالة نشطة تحمل الفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.