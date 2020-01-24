العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 160 ألف شخص في الخوخة بالحديدة

خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية ل 159,944 شخصًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال العام الماضي في قسم الرعاية التكاملية 111,798 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 3,183 شخصًا، وعيادة التحصين 1,154 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9,575 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 101 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 24,074 شخصًا، وقسم الجراحة والتضميد 10,059 شخصًا.

العيادات الطبية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة الحديدة

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24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441 02:59 PM

خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تقدم خدماتها العلاجية لـ 160 ألف شخص في الخوخة بالحديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قدمت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية ل 159,944 شخصًا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال العام 2019م بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال العام الماضي في قسم الرعاية التكاملية 111,798 مستفيدًا، وعيادة التغذية العلاجية 3,183 شخصًا، وعيادة التحصين 1,154 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9,575 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 101 مستفيد، وقسم التوعية والتثقيف 24,074 شخصًا، وقسم الجراحة والتضميد 10,059 شخصًا.

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العيادات الطبية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة الحديدة

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