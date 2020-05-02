اليمن: تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا"

خضوع 3 مرضى للعلاج من بين الحالات المصابة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في اليمن، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضحت المنظمة في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع ثلاث حالات للعلاج من بين الحالات المصابة.

فيروس كورونا الجديد

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 03:40 PM

خضوع 3 مرضى للعلاج من بين الحالات المصابة

اليمن: تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في اليمن، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأوضحت المنظمة في بيان، أنه تم تسجيل حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع ثلاث حالات للعلاج من بين الحالات المصابة.

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