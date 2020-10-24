روسيا تسجل 296 وفاة و16521 إصابة جديدة بكورونا

الحصيلة الاجمالية للوباء 25821 ضحية و1497167 إصابة

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 296 حالة وفاة، بالإضافة إلى 16521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.



وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 25821 وفاة و1497167 إصابة بالفيروس التاجي.



وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في نفس الفترة بلغ 11567، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1130818.