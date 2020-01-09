الملك في اتصال هاتفي برئيس وزراء أستراليا: نشارككم مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة

خادم الحرمين أكد استعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لمواجهة حرائق الغابات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا حالياً، واستعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة.



وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تعازيه له ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.



بدوره، عبر رئيس الوزراء الأسترالي عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه أستراليا وشعبها.