"الحوادث المميتة" تنخفض.. أمير الجوف يرأس "لجنة السلامة" والمؤشرات هنا

إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز من الطرق.. وملف "المواقف" قائم

اطلع أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رئيس لجنة السلامة المرورية، على مؤشرات انخفاض الحوادث المرورية المميتة بالمنطقة والوفيات الناجمة عنها وكذلك الحوادث المؤدية لحدوث إصابات.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير، في مكتبه اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية العليا للسلامة المرورية بالمنطقة لعام 1443هـ؛ حيث انخفضت حوادث الوفيات بمنطقة الجوف خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام الماضي 2021 بنسبة 36%، والوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت حوادث الإصابات بنسبة 29% والأشخاص المصابين بنسبة 31. %

وبحث الاجتماع عدداً من القضايا المرورية شملت إغلاق عدد من فتحات الدوران وإزالة حواجز خرسانية بعدد من الطرق والمواقع، ووضع لواصق بلاستيكية عاكسة على بلدورات الدوارات وفتحات الدوران والتقاطعات لتنبيه قائدي المركبات وإعطاء الأولوية للمواقع المهمة.

واستعرض الأمير، خلال الاجتماع، ما جرى إنجازه من توصيات الاجتماع السابق للجنة السلامة المرورية، ومن أبرزها مخاطبة الجهة المعنية لزيادة عدد مواقف السيارات بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز.

وفي ختام الاجتماع، شدد أمير الجوف، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتنفيذ توصيات اللجنة بأسرع وقت لضمان سلامة الجميع، مثمّناً جهود المرور والقطاعات المعنية.