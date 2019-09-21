ترقية "الهدلاء" إلى رئيس دائرة تحقيق بمنطقة جازان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية عضو النيابة العامة، الشيخ فهد بن محماس الهدلاء، إلى رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) بمنطقة جازان.

وأعرب الشيخ فهد الهدلاء عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تلك الثقة الكريمة، سائلاً الله أن تكون عوناً له في خدمة دينه ثم المليك والوطن.



"سبق" تتقدم بالتهاني للشيخ فهد الهدلاء على تلك الثقة الكريمة.