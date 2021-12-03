"الأهلي" يعاود غدًا تدريباته بعد الراحة

قبل الجولة الـ14 من دوري المحترفين

يعاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء يوم غد السبت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك بعد (7) أيام راحة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب نهاية المواجهة الماضية، خلال فترة توقُّف المسابقات الحالية.



يُشار إلى أن الأهلي سيواجه الرائد يوم الـ27 من ديسمبر الجاري لحساب الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين سيواجه الأهلي نظيره الفيصلي في دور ثمن النهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 21 من ديسمبر الجاري.



الجدير ذكره أن الأهلي يحتل المركز التاسع برصيد 15 نقطة، حصدها من 3 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.