الأسبوع في 8 صور: مظاهرات واشتباكات من أجل الغذاء.. وروبوت "كورونا" يتجول في الهند

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ عاد الدوري الألماني إلى الاستئناف مجددًا بوصفه أول دوري أوروبي يُستأنف بعد توقُّف دام نحو شهرين لدواعي انتشار كورونا، فيما اندلعت مظاهرات في بعض البلدان طلبًا للغذاء في ظل الأزمة التي خلفها الفيروس التاجي.

ونترككم مع الصور:

1- ممرضة تحمل طفلاً خديجًا إلى والدته في مدينة بيرنلي البريطانية.

2- مجسَّم لديناصور يرتدي قناع وجه في متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

3- روبوت مستوحَى من شكل فيروس كورونا يتجول في الهند لرش المواد المطهرة.



4- قطيع من الزرافات يحاول التعرف على الزائر الجديد في حديقة حيوانات هولندية.

5- الضباب الكثيف يغطي جسر ميناء سيدني الشهير.

6- عامل يقوم بتطهير الكرات المستخدمة في الدوري الألماني الذي أعاد استئنافه الروح إلى كرة القدم الأوروبية من جديد.

7- اشتباكات حامية بين المتظاهرين والشرطة في تشيلي للمطالبة بالمساعدات الغذائية في الأحياء الفقيرة.

8- الشرطة الأوغندية تتعامل بقسوة مع ناشطة تطالب بالمزيد من الطعام للأشخاص الذين يعانون بسبب الإغلاق.