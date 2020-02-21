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في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة بحضور الأعضـاء وبعد المصـادقة على البنود

برئاسة "الراجحي".. اعتماد أسماء الفائزين بالدورة الـ7 لجائزة الأميرة صيتة الاجتماعية

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عقد مجلس أمناء "مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي"، اجتماعه الثالث عشر، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة؛ المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك بمقر الجائزة في مدينة الرياض.



ورحّب "الراجحي" في بداية الاجتماع، بأعضاء وعضوات مجلس أمناء الجائزة، مؤكدًا أهمية العمل الاجتماعي وتطويره وتعزيزه، وأثره البارز والملموس على الفرد والمجتمع في المملكة.



وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، بنود الاجتماع التي تمت المصادقة عليها من قبل رئيس أعضاء مجلس الأمناء، واعتماد أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة لعام 2019م.



من جهتها وقعت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، ومجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة؛ اتفاقية تعاون لتأصيل العمل الاجتماعي على المستوى المحلي بمقر الجائزة بالرياض.



وشهد توقيع الاتفاقية حضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير رئيسة اللجنة التنفيذية بالجائزة وعضو مجلس الأمناء، والأمين العام الدكتور فهد بن حمد المغلوث، والدكتور سعدون بن سعد السعدون رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.



حضر توقيع الاتفاقية واجتماع مجلس الأمناء أعضاء وعضوات مجلس الأمناء بالجائزة: الأميرة نورة بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء، والأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل آل سعود عضو مجلس الأمناء، والدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي عضو مجلس الأمناء.



وهدفت اتفاقية التعاون إلى تشجيع روح المنافسة بين الجمعيات الأهلية المتميزة؛ لتحفيز العمل الاجتماعي واستدامته، والتنسيق والتعاون بين الجائزة والمجلس لدعم الجمعيات الأهلية الواعدة، وإبراز ونشر تجارب الجمعيات الأهلية ومشاريعها الناجحة في العمل الاجتماعي.



وسعى كلُّ من المجلس والجائزة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما؛ للإسهام والارتقاء بالعمل الاجتماعي وتجويد واستدامة برامجه.