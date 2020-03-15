مباشرة "مكافحة الفساد" للقضايا التأديبية يعيد "انهيار" سقف جامعة المعرفة للواجهة

تورط 9 مسؤولين بالجامعة وفي إحدى البلديات وموظف سابق بالتعليم

أعاد بيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها لعدد من القضايا التأديبية والجنائية، حادثة انهيار سقف مواقف جامعة المعرفة للواجهة مجدداً، وهي الحادثة التي أسفرت عن أضرار جسيمة في مبنى الجامعة وتسببت في إصابات ووفيات، على إثرها شرعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في التحقيقات التي أسفرت عن الإعلان عن تورط (9) مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض وفي إحدى البلديات وموظف سابق بوزارة التعليم بقضايا الفساد المالي والإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.

وكان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أكدت أن المتهمين في عدة قضايا فساد ورشوة في عدة قطاعات قد أقروا بحصولهم على مبالغ مالية كبيرة، فيما أوضحت أنه يجري العمل على إحالتهم الى المحكمة المختصة.

وكانت حادثة جامعة المعرفة قد وقعت بتاريخ 17 ديسمبر عام 2019 وحينها أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغًا بوقوع حادث انهيار سقف المواقف الجنوبية لمبنى تابع لجامعة المعرفة بمحافظة الدرعية بالرياض، ونتج منه وفاة شخصَيْن، وإصابة ١٣ شخصًا.