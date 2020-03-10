"الهلال" ينهي تحضيراته لـ"ضمك".. ويصل أبها

وصلت بعثة فريق الهلال إلى أبها؛ وذلك استعداداً لملاقاة فريق ضمك عصر الغد في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى الفريق تحضيراته للمواجهة صباح اليوم، بحصة تدريبية تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض "رازفان" مدرب الفريق التكتيك الذي سينتهجه غداً قبل أن يقيم مناورة بين اللاعبين.

وواصل اللاعبان محمد الشلهوب ونواف العابد برنامجهما التأهيلي.