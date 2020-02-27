"التجارة" تستطلع آراء المهتمين بمشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية

يهدف إلى دعمها وتحفيز ممارسي المهن الحرة وترتيب حقوق وواجبات الشركاء

انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، عبر البريد الإلكتروني (CLR@mci.gov.sa)، وذلك قبل تاريخ 24/ 7/ 1441هـ الموافق 19/ 3/ 2020م.

وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم وتطوير الشركات المهنية، وتحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس شركات مهنية، ووضع الأطر لترتيب حقوق وواجبات الشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية وتعزيز مفاهيم العمل المؤسسي بما يحقق لها النمو والاستمرار.

ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة توضيح إجراءات ومتطلبات تأسيس الشركات المهنية وقيدها، والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات، وقد بين مشروع اللائحة شروط وضوابط ممارسة المهنة أو المهن من خلال شركة الشخص الواحد، وكذلك ضوابط تقديم الشركة الممارسة لأكثر من مهنة لخدماتها المهنية.

وتوضح اللائحة شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية مع شركة مهنية غير سعودية، بالإضافة إلى توضيح ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.

وتدعو وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية وفق النموذج التالي المخصص لذلك