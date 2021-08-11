السلطات الليبية تكتشف مقبرة جماعية في ترهونة

عثرت بها على 9 جثث

انتشلت السلطات الليبية، اليوم "الأربعاء"، 9 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة المشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت 9 جثث مجهولة الهوية بعد عمليات الاستكشاف بالمدينة.

وأعلنت الهيئة، الأحد الماضي، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمكان ذاته.