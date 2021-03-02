تنافس هلالي تعاوني باطني.. للهدف الأجمل في الجولة 21

يتنافس الثلاثي، الكاميروني تاوامبا ( التعاون ) والبيروفي كاريلو ( الهلال ) والأنجولي فابيو ( الباطن ) على أفضل هدف في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأحرز تاوامبا الهدف الثالث للتعاون في مرمى الاتفاق ( 3-0) بينما كان هدف كاريلو الأول في مرمى الفتح ( 5-2)، فيما سجل فابيو هدفه في شباك الوحدة ( 3-0 ).

وجاء اختيار الثلاثي عن طريق اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وستعلن النتيجة فور انتهاء التصويت خلال الساعات المقبلة القريبة.