البيان الختامي للقمة الخليجية: أي اعتداء على دولة عضو يُعتبر اعتداءً على جميع الأعضاء فيها

تأكيد أهمية تعزيز دور المرأة والشباب والتحوُّل الرقمي في دول المجلس

اتفق أصحاب الجلالة والسمو لدول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42، الذي تلاه أمين مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، "تأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعًا".



كما جددت القمة "ما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة التهديدات والتحديات كافة".



وأكد البيان الختامي للقمة أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب والتحوُّل الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.