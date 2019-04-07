تواصل الاحتجاجات قرب مقر إقامة الرئيس السوداني لليوم الثاني على التوالي

المتظاهرون أغلقوا عددًا من الطرق الرئيسة

نقلت "رويترز" عن شهود أن آلاف المحتجين اعتصموا أمام مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير في وسط الخرطوم، اليوم (الأحد)، بعد أن أقاموا الخيام هناك خلال الليل في أعقاب أكبر مظاهرة خلال الاحتجاجات، التي بدأت قبل أشهر ضد حكمه المستمر منذ 30 عامًا.

وأوضح الشهود أن آلاف المحتجين تجمّعوا في حي بري بالخرطوم؛ حيث أغلقوا عددًا من الطرق الرئيسة.

وظلت الجسور مغلقة اليوم؛ مما أدى إلى اختناقات مرورية شديدة.

وذكر شاهد من "رويترز" أن المئات عبروا إلى الخرطوم من أم درمان سيرًا على الأقدام عبر جسر الإنقاذ، صباح اليوم؛ حيث توقّفت السيارات بلا حراك لساعات.

ومنذ بدأ الاعتصام أمس، حاولت قوات الأمن عدة مرات تفريق المحتجّين من محيط المبنى، واستخدمت الغاز المسيل للدموع بما في ذلك صباح اليوم، لكن بقي الآلاف في المنطقة.

ويضمّ المجمع الأكثر تحصينًا في السودان، بالإضافة إلى مقر إقامة "البشير"، وزارة الدفاع ومقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.