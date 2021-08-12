"لأجلهم" و"فلاورد" توقعان شراكة مجتمعية لتعزيز جودة الحياة لذوي الإعاقة

تهدف الجمعية لتوسيع حزمة الخدمات التي تُقدّمها لمستفيديها بمختلف المجالات

من منطلق المسؤولية المجتمعية ودورها في بناء وتعزيز المجتمعات التي تتواجد بها، قامت "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بزيارة جمعية "لأجلهم" وتوقيع اتفاقية شراكة مجتمعية.



وتفصيلًا: جاء ذلك بحضور محمد بن سعود العريفي المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في "فلاورد"، والأميرة نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم، التي أكدت أنه تم توقيع الاتفاقية مع "فلاورد" لتكون مشاركة وحاضرة معنا في جميع فعاليات الجمعية التي تتواكب مع أهداف رؤية 2030 التي تخدم ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقًا من إيمان فلاورد بمسؤوليتها المجتمعية التي تكمن في صلب قيمها كشركة تُعنى بنشر الفرح والمشاعر الإيجابية في جميع المناطق المتواجدة فيها من خلال تقديم الورود والهدايا لمستفيدي الجمعية وبخصومات خاصة متميزة.



وأكّد "العريفي" على حرص فلاورد على القيام بنشاطات خيرية متنوعة ضمن برامج مسؤولياتها المجتمعية لتهدف إلى دعم مَن هم بحاجة في المجتمعات التي نعمل بها؛ حيث أصبحت الحاجة إلى القيام بالأعمال الخيرية والإنسانية مسؤولية تكافلية مع مؤسسات المجتمع، وأصبح من المهم أن نمدّ يد العون لذوي الإعاقة ونلعب دورًا إيجابيًّا في حياتهم لجعلها أسهلَ ولو بأبسط الطرق الممكنة، ونودّ أن نشكر "لأجلهم" لجهودها الدؤوبة لعمل الخير مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا طوال العام ولإتاحة الفرصة لنا للمساعدة ونشر البهجة في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة بمجتمع حيوي لوطن طموح.



وأوضحت جمعية "لأجلهم" أن توقيعها لاتفاقية الشراكة مع فلاورد يأتي تحت مظلة إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شراكاتها المجتمعية بهدف توسيع حزمة الخدمات التي تُقدّمها لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات "الاجتماعية - الثقافية - الرياضية - الترفيهية - التعليمية - التكنولوجية".