القبض على مواطن دهس شخصَيْن عمداً في عرعر

اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب خلف الخميس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بدهس مواطنَيْن عمداً، والهروب من الموقع بمدينة عرعر .

وقال "الخميس"، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني، والقبض عليه، وكشف الاستدلال الأولي إلى أن الجاني قام بدهس المواطنَين، وهما بصحة جيدة، نتيجة خلاف بينهم.

وتقرّر توقيف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمّت إحالته إلى النيابة العامة.

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14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 01:28 PM

اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة

القبض على مواطن دهس شخصَيْن عمداً في عرعر

بندر الدغمي

عرعر

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أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب خلف الخميس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بدهس مواطنَيْن عمداً، والهروب من الموقع بمدينة عرعر .

وقال "الخميس"، إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني، والقبض عليه، وكشف الاستدلال الأولي إلى أن الجاني قام بدهس المواطنَين، وهما بصحة جيدة، نتيجة خلاف بينهم.

وتقرّر توقيف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمّت إحالته إلى النيابة العامة.

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