"الراشد" محذّراً: هذا ما سيحدث إن طرد العراق الأميركيين

قال: شعار "إيران برا برا" وراء تصاعد الأزمة مع الولايات المتحدة

يرى الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الراشد؛ سيناريو كارثياً على العراق إن أقدم على طرد الأميركيين الآن، مؤكداً أن الأوضاع في العراق ستزداد تعقيداً، حيث ستفرض إيران هيمنتها على العراق وتستحوذ على عائدات النفط، بينما تبدأ أميركا بفرض العقوبات، مذكّراً بأن انتفاضة الشعب العراقي ضد فساد الحكومة والبرلمان، كانت أيضاً ضد إيران، وبعدها بدأ التصعيد الإيراني - الأميركي، مطالباً العراق بموقف محايد وإيجابي، بدلاً من أن يصبح ساحة معركة.

الشعب العراقي ثار ضدّ فساد الحكومة

وفي مقاله "ماذا سيحدث إن طرد العراق الأميركيين؟" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول الراشد "ليس هناك أفضل من الأحزان لاستمالة القلوب الغاضبة، هذا سبب الحماس المفرط في بغداد لمساندة قتلى المطار، وعلى رأسهم جنرال النظام الإيراني قاسم سليماني. تقريباً، كل السياسيين في الحكومة العراقية والبرلمانيين مغضوب عليهم شعبياً، عاشوا 3 أشهر صعبة يواجهون الاحتجاجات ضدهم، من ملايين العراقيين يطالبونهم بالرحيل ويتهمونهم بإفقار البلاد وإفسادها".

الحكومة والبرلمان يطالبون بطرد أميركا

ويضيف الكاتب "أمس صعّد السياسيون العراقيون فجأة ضد أميركا، يتسابقون للتعبير عن تضامنهم مع إيران وقتلاها، بالشكوى لمجلس الأمن، والسعي في البرلمان لإلغاء اتفاقيات التعاون الأمنية والعسكرية، والدعوة لطرد القوات الأميركية. ربما يرون فيها مناسبة لإنهاء احتجاجات الشارع ضدهم، والترتيب لإنهاء المظاهرات لاحقاً، دون الخوف من التدخل الأميركي الذي كان محتملاً إن سعوا لسحقها، آنذاك. الآن، مع الأزمة سيطول عمر الحكومة المستقيلة، وأعضاء البرلمان، وتعود الحياة إلى طبيعتها قبل الانتفاضة الشعبية".

الشعب العراقي يطالب بطرد إيران

ويؤكد الراشد؛ أن الأزمة الإيرانية - الأميركية نتاج انتفاضة الشعب العراقي، راصداً تسلسل الأزمة، ويقول "الأزمة الخطيرة الحالية الأميركية - الإيرانية هي نتاج المظاهرات الشعبية. بدأت الشرارة بتدخل إيران، عبر ميليشياتها العراقية، للقضاء على الاحتجاجات التي حملت شعارات (إيران برا برا). قتل قناصة الميليشيات عشرات المحتجين المسالمين، ورموا آخرين من المباني العالية، فردّ المحتجون العراقيون عليهم بإحراق القنصليات الإيرانية في كربلاء والنجف وتمزيق صور المرشد الأعلى خامنئي، والجنرال سليماني.. في ظل ثورة الشارع العراقي على حكومته، وعلى النفوذ الإيراني، تحولت ميليشيات إيران إلى قصف محيط السفارة الأميركية بالصواريخ، وقتلت أميركياً وجرحت آخرين في كردستان العراق، فردّت القوات الأميركية بقصف مركز إيراني على معبر الحدود العراقية مع سوريا يستخدم لتخزين صواريخهم ومقراً لقياداتهم. رد الإيرانيون بالهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، ورفعوا أعلام (حزب الله؛ العراق) على جدرانها، لتأتي ضربات درونز أميركية وتقضي على قائد (فيلق القدس) سليماني، المسؤول عن الميليشيات، الذي جاء قادماً من رحلة عمل، من سوريا ولبنان.. التسلسل أعلاه حقائق أحداث الأيام الخطيرة المتسارعة؛ تصعيد متبادل من الجانبين ولم يكن عدواناً غير مبرر، كما يقول أصدقاء إيران في بغداد. لقد تقاعست السلطات العراقية عن حماية حليفها الأميركي، قواته وسفارته، فاضطر إلى أخذ الأمر بيده.

إيران ستسرق عائدات نفط العراق

ويحذّر الراشد؛ من سيطرة إيران على العراق ونفطه، ويقول "انحياز حكومة بغداد إلى صف طهران لن يخدم المصالح العراقية، ولا يفيد طهران في مواجهة الأميركان. ونظام طهران منذ فترة يريد السيطرة على مليارات العراق من النفط لتمويل عملياته العسكرية المكلفة في سوريا، ودعم (حزب الله) في لبنان. فوق ذلك، العراق حالياً يموّل عشرات الآلاف من مقاتلي الميليشيات العراقية الذين يعملون لمصلحة إيران داخل بلدهم وخارجه. وفي حال تجرأت الحكومة المستقيلة، حالياً حكومة تصريف أعمال، على طرد الأميركيين عقاباً لهم على استهداف سليماني؛ فإنها ستعقّد أوضاع العراق. سيهيمن عليه الإيرانيون، وسيرد الأميركيون بتطبيق عقوبات قاسية ضده. فالعراق لأول مرة منذ معاقبة نظام صدام؛ على احتلال الكويت، صار ينتج 4 ملايين برميل نفط يومياً ويُمنح تسهيلات كبيرة، وهذه كلها قد تختفي وسيعود العراق بلداً محاصراً فقيراً، وستعمه الفوضى، نتيجة تورطه في مواجهة واشنطن اصطفافاً مع إيران. وفي الوقت الذي تخسر بغداد علاقتها مع الدولة الرئيسة الحامية لها، تكون طهران، بخلاف ذلك، قد شرعت في التفاوض مع واشنطن على أمل إنهاء الحصار الاقتصادي عليها".

نصيحة للعراق

وينهي الراشد؛ ناصحا العراقيين، ويقول "بإمكان العراق أن يلعب دوراً إيجابياً بين الجانبين، بدل أن يتورّط في الخلاف، فالأزمة الحالية فرصة جيدة لبغداد لأن تلعب هذا الدور، على اعتبار أن المواجهة بين الأميركيين والإيرانيين وقعت على أرضها".