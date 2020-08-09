وسط تفعيل الإجراءات الصحية.. حدائق عسير تشهد إقبالاً متزايداً خلال إجازة العيد

"الحميدي": استمرار تعقيم المرافق العامة والجلسات والممرات و‏معالجة التشوه البصري

شهدت حدائق مدينة أبها ومدن ومحافظات المنطقة إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار المنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى لهذا العام بتهيئة أكثر من ٣٠٠ حديقة ومتنزه عام على مستوى المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة وبلدياتها قامت ضمن خطتها بتهيئة الحدائق والمنتزهات التي شملت أعمال تعقيم وصيانة المرافق العامة لتكون جاهزةً لاستقبال مرتاديها، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما قامت بنشر عددٍ من لوحات تهاني العيد لمشاركة الأهالي فرحتهم، إضافة إلى تعقيم وتطهير المرافق العامة والجلسات والممرات، وإنهاء الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام، ومعالجة عددٍ من الشوارع وصيانة إنارة الطرقات.

وأشار "الحميدي" إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للحفاظ على النظافة العامة، منوهاً إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها رصدت حزمةً من الإجراءات الاحترازية اللازمة في الحدائق العامة لاستقبال زوارها، وذلك في إطار تطبيق التدابير الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا، حرصاً منها على صحة الجميع وفق خطة عمل ميدانية تراعي مبادئ السلامة الصحية لجميع الزوار، من خلال تعقيم الحدائق ومرافقها، مؤكداً أن خطة الأمانة راعت عدم الازدحام في الدخول والخروج من الحدائق، وتكثيف أعمال التعقيم، وفحص درجات حرارة الزوار، واقتصار الدخول للعوائل فقط، ومنع التجمعات والبيع داخل الحدائق، وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة.

ودعا "الحميدي " الجميع إلى المحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وجدت من أجلهم وعدم العبث بها ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم.