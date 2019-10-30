وزير الداخلية يوجّه بتكريم رجل أمن أُصيب أثناء مهمة أمنية

أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة .. تقديراً لجهوده

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الرقيب أول/ سعد بن كامل الفهمي؛ أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة، تقديراً لجهوده.

وسلّم مدير شرطة العاصمة المقدّسة المكلّف العميد ركن/ علوش بن بندور الحربي؛ بمكتبه، صباح اليوم، للرقيب أول المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده.

من جانبه، رفع الرقيب أول "الفهمي"؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.

وزير الداخلية رجل أمن تكريم

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30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 11:31 AM

أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة .. تقديراً لجهوده

وزير الداخلية يوجّه بتكريم رجل أمن أُصيب أثناء مهمة أمنية

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الرقيب أول/ سعد بن كامل الفهمي؛ أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة، تقديراً لجهوده.

وسلّم مدير شرطة العاصمة المقدّسة المكلّف العميد ركن/ علوش بن بندور الحربي؛ بمكتبه، صباح اليوم، للرقيب أول المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده.

من جانبه، رفع الرقيب أول "الفهمي"؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.

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