وزير الداخلية يوجّه بتكريم رجل أمن أُصيب أثناء مهمة أمنية

كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الرقيب أول/ سعد بن كامل الفهمي؛ أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة، تقديراً لجهوده.
وسلّم مدير شرطة العاصمة المقدّسة المكلّف العميد ركن/ علوش بن بندور الحربي؛ بمكتبه، صباح اليوم، للرقيب أول المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده.
من جانبه، رفع الرقيب أول "الفهمي"؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.وزير الداخلية رجل أمن تكريم
أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة .. تقديراً لجهوده
كرّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الرقيب أول/ سعد بن كامل الفهمي؛ أحد منسوبي المهمات والواجبات الخاصة، تقديراً لجهوده.
وسلّم مدير شرطة العاصمة المقدّسة المكلّف العميد ركن/ علوش بن بندور الحربي؛ بمكتبه، صباح اليوم، للرقيب أول المكافأة المالية؛ تقديراً لجهوده.
من جانبه، رفع الرقيب أول "الفهمي"؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.