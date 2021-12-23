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أكد: سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاعوا لأحكام القانون الدولي الإنساني

"التحالف": مهلة 6 ساعات للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء ونعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية."

وحدد التحالف مهلة تبدأ من الساعة (٢٠٠٠ محلي) بتوقيت صنعاء، وأكد "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني."