"التحالف": مهلة 6 ساعات للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء

أكد: سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاعوا لأحكام القانون الدولي الإنساني

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء ونعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية."
وحدد التحالف مهلة تبدأ من الساعة (٢٠٠٠ محلي) بتوقيت صنعاء، وأكد "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني."

9

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 07:47 PM

أكد: سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاعوا لأحكام القانون الدولي الإنساني

"التحالف": مهلة 6 ساعات للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

7 3,760

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، "على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي بـصنعاء ونعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية."
وحدد التحالف مهلة تبدأ من الساعة (٢٠٠٠ محلي) بتوقيت صنعاء، وأكد "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني."

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021