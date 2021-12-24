البريك هلاليًّا حتى 2025

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول محمد البريك حتى عام 2025.



ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مجموعة من الصور لتوقيع اللاعب على عقده الجديد، أرفقها بعبارة: "البريك هلاليًّا حتى 2025".



وشارك محمد البريك هذا الموسم في 7 مباريات بشكل أساسي (605 دقائق) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صنع فيها 9 فرص للتسجيل، و9 عرضيات ناجحة، ومرر 341 تمريرة ناجحة بدقة 83.2 %، وحقق 10 افتكاكات ناجحة، وشتت 7، وقطع 12، ومنع عن مرماه تسديدتَيْن.



ميدانيًّا أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة ضيفه "الفتح" ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وركَّز مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، وطبَّق عددًا من الجُمل الفنية عبر مناورة فرضها على جزء من الملعب.



وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل". ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبًا لمباراة الغد.