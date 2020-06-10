"الصحة": 53% من الحالات المعلنة اليوم لسعوديين و32% للإناث و68% ذكور

بلغت نسبة كبار السن 4% والأطفال 11% والبالغين 85%

أعلنت الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3717 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 112288 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 33515 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1693 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 1615 حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 77954 حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 3717 حالة، 53% من الحالات تعود لسعوديين و47% لغير سعوديين، و32% من الحالات للإناث، و68% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 11%، والبالغين 85%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 1317 حالة، وجدة 460 حالة، والهفوف 194 حالة، والدمام 189 حالة، والقطيف 157 حالة، ومكة المكرمة 140 حالة، والمدينة المنورة 127 حالة، والطائف 127 حالة، والخبر 103 حالة، والدرعية 63 حالة، والمزاحمية 55 والظهران 52 حالة، وأبها 50 حالة، والمبرز 47 حالة، وحائل 42 حالة، والجبيل 41 حالة، ووادي الدواسر 34 حالة، والعيون 33 حالة، وصفوى 33 حالة، وبريدة 31 حالة، والخرج 28 حالة، وينبع 24 حالة، وحوطة بني تميم 23 حالة، ورأس تنورة 21 حالة، وبيش 21 حالة، وجازان 20 حالة، ونجران 17 حالة، وتبوك 17 حالة، وخميس مشيط 16 حالة، وادي بن هشبل 16 حالة، وأحد رفيدة 15 حالة، والسليل 11 حالة، والجفر 10 حالات، وصبيا 10 حالات، وحفر الباطن 8 حالات، والرس 7 حالات، وقصيباء 7 حالات، وليلى 7 حالات، والباحة 6 حالات، وسكاكا 6 حالات، وأضم 6 حالات، والدوادمي 6 حالات، وثادق 6 حالات، ومحايل عسير 5 حالات، والزلفي 5 حالات، ورويضة العرض 5 حالات، وشقراء 5 حالات، والحرجة 4 حالات، والعيدابي 4 حالات، والدائر 4 حالات، والليث 4 حالات، والمجمعة 4 حالات، وعنيزة 3 حالات، والقوز 3 حالات، والسحن 3 حالات، وقيا 3 حالات، وتنومة 3 حالات، وصامطة 3 حالات، وضرماء 3 حالات، وحريملاء 3 حالات، والمخواة حالتان، ورياض الخبراء حالتان، سراة عبيدة حالتان، وسبت العلاية حالتان، والنعيرية حالتان، وأبو عريش حالتان، والدرب حالتان، وفرسان حالتان، شرورة حالتان، والقويعية حالتان، تمير حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والقرى، والعلا، والبدائع، والبكيرية، وعيون الجواء، وعقلة الصقور، والمظيلف، والقنفذة، والقريع، والخرمة، وظلم، ورنية، والنماص، وظهران الجنوب، وبيشة، وسلوى، وبقعاء، والريث، وأحد المسارحة، ورابغ، والكامل، وحبونا، وعرعر، وعفيف، والأرطاوية، والدلم، والحريق.

كما بلغ عدد الوفيات 819 حالات، بإضافة 36 حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 22139 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1019812 فحصاً.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 7257519 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3387891 مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو 411681 ألف حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.