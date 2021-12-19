الكويت.. إلغاء إقامات "العمالة المنزلية" المتجاوزة 6 أشهر خارج البلاد

هذا ما على المواطن أن يفعله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في قطاع شؤون الإقامة، عن استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات العمالة المنزلية التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة (6) أشهر فأكثر بحيث يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 1/ 12/

،2021 ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائيًا بعد مرور سته أشهر.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية: أن الإجراء سيعود بعد ما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي فرضت قيوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للمواطنين بحالة رغبتهم في وجود العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد عن (6 أشهر) وعدم سقوطها تلقائيًا، التقدم للإدارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا إذن بالغياب للعمالة المنزلية خارج البلاد، وذلك قبل انتهاء مدة (6 أشهر).