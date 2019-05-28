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رئاسة الإقليم كانت قد تعطلت قبل نحو عامين

نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

قال متحدث باسم برلمان كردستان العراق لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان برزاني؛ رئيساً لكردستان العراق.

وحصل بارزاني؛ الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، على 68 صوتاً من أصوات 81 نائباً حضروا الجلسة، ويضم برلمان الإقليم 111مقعداً.

وقاطع جلسة التصويت نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائباً)، الذي يعد المنافس السياسي الرئيس للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني؛ وفقاً للمصدر.

ونيجيرفان؛ الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، هو ابن شقيق مسعود بارزاني؛ الرئيس السابق الوحيد للإقليم.

ووفق "سكاي نيوز" كان برلمان كردستان قد صوّت، بداية الشهر الجاري، لمصلحة قانون تفعيل رئاسة الإقليم المعدّل، وآلية انتخاب رئيس جديد.

وكانت رئاسة الإقليم قد تعطلت، قبل نحو عامين، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق.