اعتماد صرف 5 ملايين ريال مكافآت الطلاب عن شهر شعبان بتبوك

تتضمن مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة وإعانة أبناء المعلمين

اعتمد المدير ‫العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، صرف مكافآت الطلاب والطالبات عن مستحقاتهم لشهر شعبان من هذا العام.

وقد أودعت إدارة الشؤون المالية، اليوم الأحد، مكافآت شهر شعبان لهذا العام للطلاب والطالبات بمدارس المنطقة، بمبلغ (٥.٥٤٤.٣٤٤) ريالات.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه المكافآت تتضمن مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، وإعانة أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، وإعانة الطلاب بمدارس المراكز.