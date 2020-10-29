"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 346482 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333005 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5363 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8114 والحالات الحرجة 776 حالة.