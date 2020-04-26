برقيتان من "القيادة" لرئيس جنوب إفريقيا

لتهنئته بمناسبة ذكرى يوم الحرية في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس سيريل رامافوسا؛ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للرئيس سيريل رامافوسا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.